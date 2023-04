¡Graciosísimo! Abuelita quería morder torta de cumpleaños, pero dentadura postiza le jugó una mala pasada

20/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una hilarante secuencia está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. El caso engloba a una abuelita que intentó morder su torta de cumpleaños, y terminó viviendo una bochornosa escena en su día especial. Afortunadamente, la octogenaria tomó con gracia el infortunio, según se percibió en las imágenes compartidas en TikTok.

En el corto compartido en la cuenta "@Moov_vf" mostró la algarabía de la familia de la mujer, que entonaba el clásico "Cumpleaños feliz", cuando sucedió la cómica escena. La parentela le regaló un pastel selva negra a la abuelita que dejó su dentadura postiza, en el postre, durante algunos segundos.

En ese sentido, el momento estuvo acompañado por una clásica melodía de la plataforma china que generó más reacciones entre los internautas.

Hilarante secuencia en un onomástico

Reacciones de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma sarcástica. Al respecto, apuntaron que sus abuelitas vivieron situaciones similares. Además, destacaron el carácter de la señora para tomar de forma graciosa lo ocurrido.

Por otra parte, los usuarios mencionaron que esta clase de situaciones sólo pueden vivirse en las reuniones familiares. De esta manera, destacaron la proximidad y alegría de la familia que protagonizó este video viral en TikTok.

Más de 17 millones de reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 17 millones de reproducciones, más de 623 mil likes, 2453 comentarios y 26 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Pobre abuelita, lo bueno que se terminó riendo", "La nieta de atrás: Ya no quiero de esa torta", "Momentos familiares", "Le pasó a mi nona hace algunas semanas", "No paro de reírme", "No cabe duda que las reuniones familiares son las mejores", "Ella tranquilamente podría ser mi abuelita", "¿Esa no es mi abuela?", "Imposible no reírse", "La torta debe estar rica".

Otro caso que está sacudiendo las redes sociales

Amor, empatía, incondicionalidad, son algunas características que encontramos en los distintos videos que se suben en las redes sociales como TikTok. Muchas veces la amistad de una persona dura poco tiempo por distintas circunstancias, pero estas dos mujeres demostraron que no hay ninguna excusa para dejar de lado su amistad.

Es así como un video publicado por la cuenta de Joel Illescas, @joelillescas en la plataforma de TikTok, sorprendió a todos por mostrar a su abuelita caminando con su mejor amiga por una de las calles del barrio en el que viven. Ambas mujeres sonríen al percatarse de que su encuentro estaba siendo grabado. Las miradas de ambas denotaban complicidad de años.