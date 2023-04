"Todo trabajo es digno": Hombre conmueve por trabajar como repartidor a su avanzada edad

No todos son bendecidos con dinero y lujo. Muchas personas debemos buscar la forma de salir adelante para poder solventar nuestros gastos. Debemos estar agradecidos por cualquier favor que se nos otorgue. ¡Todo trabajo es digno!

Es así como, un video de una persona mayor que trabaja como repartidor de alimentos en Malasia se volvió viral, lo que hizo llorar a muchas personas en las redes sociales como TikTok.

Al compartir el material audiovisual de @hazwanhfiz, parece que un hombre de avanzada edad lleva una bolsa en una posición encorvada. Se entiende que toma y entrega comida a distintos puntos de su localidad en el sudeste de Asia.

Lo que hizo llorar a mucha gente es cuando la persona que graba el video le preguntó por las vacaciones y el anciano le comentó que no tomaba vacaciones y solo descansaba durante el tiempo de oración.

Aún más desgarrador, el anciano solo rompe su ayuno comiendo en suraus o mezquitas en los alrededores.

"Rompí mi ayuno y lo tomé cerca de Surau Hartamas, he dado todo tipo de limosnas. He comido 'en' y regreso. No hay festividad de Eid, no hay descanso. Si quieres orar, solo descansa", dijo y luego se despidió para cumplir con su trabajo diario.