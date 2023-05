Joven le dedica tierno discurso a su novio durante una conferencia: "Muchas gracias"

03/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven activista sorprendió a todos tras tomarse un momento para agradecer el apoyo de su pareja, lo sorprendente fue que lo hizo mientras estaba en una presentación en el Senado de México. Las reacciones en redes fueron diversas y varios aplauden su acción, que visibiliza a las minorías.

El video que pertenece el usuario de redes sociales Enrique Vives, lleva como descripción un tierno mensaje a su pareja, "Te amo Rodrigo Ovin", y en el mismo habla sobre el apoyo que este último brindó al activista para poder cumplir sus sueños y ayudarlo a lograr sus metas.

"Me gustaría hacer una mención especial a mi pareja, Enrique Vives, por todo el tiempo que invirtió en este proyecto y por siempre compartir sus sueños y metas conmigo. Muchas gracias, mi amor", dijo Enrique en el pequeño pero significativo mensaje.

Cibernautas aplauden el gesto y se conmueven

El video que fue publicado en el TikTok del activista se volvió viral a las pocas horas de publicado, pues a la fecha cuenta con 166 mil "me gusta" y más de 1.2 millones de reproducciones. Por otro lado, los internautas se mostraron conmovidos por el tierno discurso y expresaron sus emociones en comentarios.

"Me encanta la forma de expresar su amor", "Que nadie apague su luz, porque sigue luchando por su amor", "Que sean felices por siempre", "Los amo demasiado, son tan lindos", "Se notaba nervioso, son una bonita pareja", "Qué lindo es el amor cuando es genuino de verdad", son algunos de los mensajes de aliento que se leen en el video.

¿Cuál es la diferencia entre avances del matrimonio igualitario entre México y Perú?

El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en México desde 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo en todo el país. Desde entonces, todas las parejas del mismo sexo en México tienen el derecho a casarse y gozar de los mismos derechos y protecciones que las parejas heterosexuales.

En Perú, el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal. Aunque ha habido avances en la lucha por la igualdad LGBTQ+ en el país, aún no hay una ley que permita el matrimonio igualitario. En 2017, la Corte Suprema de Perú resolvió que un par de hombres podían contraer matrimonio en el país, pero el fallo no tuvo efecto vinculante y no se ha aplicado en la práctica.

Es importante destacar que la situación legal de las parejas del mismo sexo varía ampliamente en todo el mundo. Mientras que algunos países han legalizado el matrimonio igualitario, otros aún lo prohíben o lo limitan de alguna manera.