"Siempre te amaré": El amor de esta pareja de abuelos emocionó a todos

Muchos esperamos encontrar al amor de nuestra vida y vivir junto a esa persona las más hermosas experiencias y anécdotas, pero ¿qué pasa si de repente sufrimos de Alzheimer? ¿todos los recuerdos con ese amor se perderían? Un video publicado por la cuenta de @katiuska.bg, en la plataforma de TikTok, nos demuestra que la frase 'hasta que la muerte los separe' es verdadero.

En el material audiovisual se puede apreciar cómo un abuelito se va arreglando y peinando frente a un espejo para encontrarse con la mujer de su vida, con quien está casado desde hace 59 años.

"Nunca dejes de mirarme"

En otra escena se le ve al señor con su esposa, quien está tendida en una cama y, algo desconcertada por verlo, ya que al inicio no lo reconoce, pero pronto sabe que se trata del hombre que siempre estuvo con ella apoyándola en los buenos y malos momentos de su vida.

En la descripción de la publicación se lee que la abuelita tuvo una grave enfermedad, la cual hizo que perdiera la memoria. Esto ocurrió 15 años atrás.

"La vida les jugó una mala pasada, y mi abuela se enfermó hace más de 15 años. A pesar de haber perdido su memoria y todos sus recuerdos, mi abuelo sigue siendo su cara conocida", dijo la nieta de ambos en el clip.

Siempre realiza la misma rutina para reconquistarla

Además, en el video se señala: "Mi abuelo se pone lindo todas las mañanas para visitar a mi abuela en su cuarto", dejando entender que siempre realiza la misma rutina para volverla a enamorar y no dejar apagar la 'llama de su amor'.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video?

Como era de esperarse, el video generó más de 22 mil comentarios de personas que no dudaron en expresar la emoción que sintieron al conocer la enternecedora historia de amor de ambos abuelitos y aplaudir la fortaleza del señor por apoyar siempre a su pareja en los tiempos difíciles.

"La mirada nunca miente", "Dios, si no me mandas algo así, no quiero nada", "hasta el deseo sigue intacto", "lo más hermoso que he visto hoy", "que bonito es encontrar ese amor en estos tiempos", "¿es posible encontrar un amor como este?", "me llegó al alma, gracias inmensa por compartirlo por demostrar que el amor existe y dura años si se encuentra la pareja y el/la compañero/a perfecto", "el amor que se tienen es tan fuerte y sincero, sus miradas y acciones lo comprueban... los amé", "el amor más puro y sincero que verán mis ojos", fueron algunas de las reacciones en la publicación de TikTok.