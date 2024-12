Hombre compra cuy en el mercado y descubre algo inesperado al llegar a casa: "Parece rata"

Un peruano adquirió dos cuyes pelados para preparar un almuerzo familiar, pero al llegar a su casa, descubrió un detalle inusual que lo dejó completamente sorprendido. Este descubrimiento fue compartido en un video que se viralizó rápidamente en TikTok, generando una gran controversia y debate sobre la autenticidad del cuy.

El hombre, emocionado por su compra en el mercado, pensó que había adquirido dos cuyes listos para cocinar. Los animales ya venían sin piel ni pelos, algo común en varios mercados tradicionales del país, donde este tipo de roedor es un ingrediente habitual en la gastronomía peruana.

Sin embargo, al llegar a su hogar y observar con mayor detenimiento a los animales, notó algo extraño en su anatomía, específicamente en la parte trasera de los cuyes, donde parecía haber un corte.

Este detalle despertó la curiosidad del peruano, quien decidió grabar un video y compartirlo con sus seguidores en TikTok para obtener su opinión sobre el asunto.

En el video, explicó que había comprado los cuyes pelados en un mercado cercano y que, al ver el corte en la parte trasera, se cuestionaba si lo que había adquirido realmente era un cuy.

El video del peruano rápidamente se viralizó en TikTok, alcanzando 1.5 millones de vistas en solo dos días. Los usuarios no tardaron en reaccionar, generando un debate intenso sobre la autenticidad del animal.

Algunos usuarios se sorprendieron y especularon que el cuy podría no ser un cuy común, ya que el cuerpo y las características del animal no coincidían con lo esperado.

"Parece una rata", "Definitivamente no es cuy, el cuerpo no es así", "La oreja del cuy no es normal", fueron algunos de los comentarios que expresaron las dudas de los internautas.