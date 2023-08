Hombre se despide de su perrito por videollamada momentos antes de su partida: "Cuídate siempre"

01/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un conmovedor video se ha vuelto viral en TikTok, mostrando un emotivo momento en el que un hombre se despidió de su perrito a través de una videollamada antes de que este falleciera. El video ha conmovido a miles de usuarios en la plataforma, quienes han expresado su apoyo y compasión ante esta emotiva despedida.

Emotiva despedida

La grabación fue compartida por la usuaria de TikTok Lousian, quien cuidó de Chipotle, el perro de la familia, durante sus últimos momentos.

En el video, se puede ver cómo el padre de Lousian se comunica con su querida mascota a través del celular, mientras el perrito yace en una cama, visiblemente enfermo.

En un emotivo diálogo, el padre le dice a Chipotle: "¡No me esperaste! No pasa nada, güey, no pasa nada. Cuídate siempre, güey".

La escena ha conmovido a los espectadores, quienes se sorprendieron por la conexión profunda entre el perro y su dueño. Muchos usuarios expresaron su admiración por cómo el perrito reaccionaba al escuchar la voz de su amado dueño a través del teléfono.

El video original alcanzó más de 11 millones de reproducciones en TikTok, generando una oleada de mensajes de apoyo y solidaridad hacia la familia y su mascota. La usuaria Estefanía Valencia escribió: "Cómo el perrito veía el teléfono", reflejando la emotividad del momento.

Las últimas horas de Chipotle

En un segundo video compartido por Lousian, se abordan las últimas horas de Chipotle. Según lo relatado, el padre del perrito pidió que le pusieran una camisa suya como cobija, para que el animal sintiera su presencia y calidez en sus últimos momentos.

Tristemente, Chipotle falleció y fue enterrado en el patio de la casa familiar. Sin embargo, Lousian anunció que le construirán una tumba apropiada para rendir homenaje y preservar el recuerdo de este fiel compañero, que fue el mejor amigo de su padre.

La emotiva despedida de Chipotle es un recordatorio del fuerte vínculo que puede desarrollarse entre los seres humanos y sus mascotas.

Los animales de compañía forman parte de nuestras vidas y nos brindan amor incondicional, dejando un profundo impacto en nuestros corazones.

Este video ha conmovido a miles de personas, resaltando la importancia de valorar y apreciar cada momento compartido con nuestros queridos amigos de cuatro patas.

La historia de Chipotle y su dueño ha tocado la sensibilidad de la comunidad en redes sociales, mostrando cómo los lazos afectivos pueden trascender las barreras de la comunicación y el tiempo.