¡Inaudito! Ladrón se confunde e intenta ROBARLE el bolso a un MANIQUÍ: "Mi primera chamba"

Las redes sociales captan momentos sumamente hilarantes. En la plataforma de TikTok, un video muestra la fechoría cometida por un ladrón, quien a plena luz del día quiso robarle el bolso a su víctima. No obstante, el sujeto nunca imaginó que protagonizaría un hecho bochornoso, mismo que se volvió viral durante las últimas horas.

De acuerdo a portales informativos, el hecho ocurrió hace algunos días, y tuvo lugar en el mercado del municipio de Warnes, ubicado en Santa Cruz, Bolivia. En tales circunstancias, el facineroso se aproximó a una tienda de ropas, a fin de detectar algún comprador a quien arrebataría sus pertenencias.

En medio de su rápida inspección, se percató de una silueta muy llamativa, la cual traía consigo un bolso colgando del brazo. Por ello, rápidamente se abalanzó sobre él, e intentó quitarle el accesorio a cómo dé lugar. Sin embargo, no se dio cuenta de que su víctima era nada menos que un maniquí, el cual era exhibido en el frontis del local.

Todo parece indicar que él solo se enfocó en la bolsa, y no había notado las características propias del muñeco. Contra todo pronóstico, insistió en el robo, pese a que el maniquí se encontraba en el suelo. No obstante, nunca pudo sustraer el accesorio, por lo que fracasó en el intento y huyó rápidamente del lugar.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, en donde se aprecia que, tras la fuga del ratero, testigos cerca al local se mostraron sorprendidos y desconcertados. Posteriormente, uno de los encargados del establecimiento optó por levantar el muñeco de exhibición.

Tan pronto se difundió el video, los usuarios de esta red social no tardaron en reaccionar. Miles de comentarios resaltaron lo insólito y anecdótico que resultó ver cómo el ladronzuelo se aferraba a su intento de robo, sin darse cuenta de que su víctima ni siquiera podía moverse. Ante ello, muchos consideran que apenas era su "primera chamba".

"Ni los maniquíes se salvan", "Estaba en modo entrenamiento", "No me río porque una vez saludé a un maniquí", "Por lo menos déjale los documentos", "No se llevó el bolso y eso que era una maniquí", "Ni para eso sirve" y "Por qué el que graba nunca hace nada" fueron algunos de los comentarios.