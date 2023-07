"Huyendo del peligro": Joven gana el ramo de la novia, pero su pareja escapó del lugar

15/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las bodas hay un momento especial, donde las invitadas de la novia se muestran muy emocionadas: ¡atrapar el bouquet! Es así como nos muestra el video compartido por la cuenta de @CassandraTorres, en la plataforma de TikTok, donde se ve a la joven feliz por ser la ganadora del ramo, pero no esperaba la insólita reacción de su pareja.

Pareja sale huyendo

En el material audiovisual, de 15 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven con su vestido azul, grita emocionada por obtener el ramo de la novia, y no duda en celebrarlo con el resto de las chicas solteras que tuvieron su oportunidad, pero cuando la cámara da la vuelta, ven a un chico huyendo.

Según el relato de Cassandra, el chico sería nada más ni nada menos que su novio, quien salió huyendo al ver que su pareja podría ser la próxima en casarse. Además, muchos se dieron cuenta de que corrió hacia la salida y llevaba en sus manos unas botellas, lo que se presume es vino o cerveza.

"Pov: Cuando me gané el ramo. Mi novio", se lee en la breve descripción del clip que generó alrededor de 750 mil vistas y 115 mil 'likes'.

Muchos aseguraron que la actitud del joven sería por sentir el miedo a casarse tan joven, mientras que otros manifestaron que se trataría de una broma, por lo cual la chica no parece molesta.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena.

"Me hace eso y me busco novio nuevo esa misma noche", "aunque se me corra y se me esconda lo encontraré", "por mi pueblo he visto pasar corriendo a un chico con traje", "ese ramo está medio triste ¿no?", "qué lindo, fue corriendo a comprar el anillo", "y no volteó atrás", "la novia: si no es contigo, será con otro, pero de que me caso me caso", "soldado que huye sirve para otra batalla", "fan de ella, que él se fuera no le quitó la felicidad del momento", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

El clip tuvo como fondo musical la canción compuesta por José Luis Perales, 'Un velero llamado Libertad', para ironizar el momento en que su novio sale huyendo al ver que ella obtuvo el ramo de la boda.