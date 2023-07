"Te admiro": Un joven se emociona al ver cómo progresa el emprendimiento de su novia

12/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En una relación no solo aparece el amor, sino la empatía y el apoyo mutuo, tal como nos lo demuestra una pareja argentina en el video compartido por la cuenta de @caipi.style, en la famosa plataforma china de TikTok.

Lloró por su progreso

En el material audiovisual, de un minuto y cinco segundos, se ve el preciso momento en que Violeta Muñoz, está apuntando y ordenando unas bolsas blancas hasta que aparece su novio Matías, quién se asombra al ver que tiene preparado varios pedidos de su emprendimiento de ropa y no duda en mostrarse conmovido por verla feliz con el avance de su emprendimiento.

Cuando entra Matías, le pregunta qué está haciendo a lo que Violeta le dice: "Y faltan todas las de correo. Estas son solo de moto", expresó con gran alegría, ya que según contó, semanas antes el negocio no iba bien y como todo inicio de un emprendimiento, no habían muchas ventas y tenía que realizar un gran esfuerzo para promover sus productos a través de las redes sociales.

Admiración por ella

Cada segundo que pasa en el clip, la expresión facial del chico reflejaba la admiración por los logros alcanzados por su pareja, hasta que las lágrimas salieron de su rostro y no dudó en decirle: "No sabes lo que estás logrando", por lo cual, ella fue abrazarlo.

"Él más que nadie sabe cuánto amor deposito en Caipi y cuánto me rompo el lomo. Todo el esfuerzo está dando sus frutos y mi gordo está orgulloso. Te amo con toda mi alma, Matuuuu", se lee en la breve descripción del video que logró obtener 3 millones de vistas, cerca de 4 mil comentarios, y 360 mil 'me gusta'.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y fue compartido en distintos medios como Facebook y Twitter. Además, generó miles de comentarios de personas que se mostraron conmovidas por la reacción del chico al ver cómo su pareja iba mejorando con su negocio.

"Cuando tenés a alguien que te acompaña con amor, todo es mejor", "no bueno, de verdad que eso es amor. El verdadero 'me pongo feliz por vos'", "es ahí, es ahí. Mucho éxito y lo mejor para ambos", "el amor verdadero", "se nota que hubo mucho esfuerzo de ambos y en especial todo el amor", "lo hermoso es saber que estás ahí para celebrarle sus logros y no de lejos", "la persona que se alegra por tus sueños y llora por ellos junto a vos, felicitaciones", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip donde se ve al joven llorar por los recientes logros de su pareja demostraron el amor genuino y el apoyo que siempre le brindó desde el primer día del emprendimiento.