Una impactante escena está recorriendo Facebook. A detalle, el suceso engloba a un motociclista que manejaba a alta velocidad, termina impactando un carro, sale disparado contra un muro y huye a pie de la escena para no asumir su responsabilidad.

En ese sentido, el video compartido en la plataforma azul, evidenció el sorprendente choque entre los transportes. Obviamente, la peor parte se la llevó el conductor de la moto; sin embargo, sus lesiones fueron ocasionadas por la excesiva velocidad que empleó antes del impacto.

Pese a esto, los transeúntes se preocuparon sobre todo en su persona; puesto que la colisión contra la pared fue violentísima y, en un principio, parecía bastante aturdido. Lo extravagante llega después de unos segundos, ya que el sujeto se levantó de la acera, intentó prender su vehículo y huir.

Para su mala suerte, la motocicleta estaba inoperativa dada la brutal eventualidad. Por ello, intentó escapar a pie, pero el presunto dueño del coche lo frenó por varios segundos, hasta que logró zafarse de sus brazos y empezó a correr con dirección desconocida; lo que generó risas entre los internautas.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "Carlos Alberto Tomes Umpierre" tiene, por el momento, más de 199 mil reproducciones, 500 reacciones, 409 comentarios y más de mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Ni siquiera se despeinó, está hecho de algo especial", "Y pudo salir corriendo. A Neymar le dan una patadita y está tres horas en el piso", "Tiene otra vida", "Se acordó que tenía la cocina prendida y al precio del gas valió la pena dejar la moto tirada", "No sé lo que toma, pero yo quiero de ello", "Está loco, yo me caigo de espaldas y me quiebro todo".

Cabe mencionar que el extraño caso sucedió en la ciudad de Minas, Uruguay. Asimismo, se conoce que la Jefatura de Policía de Lavallejo confirmó la autenticidad del material audiovisual compartido en redes.

