Una enternecedora escena está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. A detalle, el caso engloba a un dueño de una librería que regaló los útiles escolares que le hacían falta a un niño, en situación de pobreza. El momento fue grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En ese sentido, el video compartido en diferentes plataformas sociales, evidenció cómo el menor ingresa al local temerosamente y habla con el propietario para que le regale unos artículos para sus clases. Seguido de ello, se percibió al hombre agarrando del hombro al infante y preguntando la lista completa de útiles.

"Me preguntó si tenía unos útiles para darle porque no tenía dinero para comprarlos e ir al colegio. En el momento no pensé, me lo llevé para adentro y le pregunté que necesitaba, un cuaderno, unos colores, eso fue lo que me pidió, lápiz, sacapuntas, regla y después le dimos una cartuchera", dijo el referido.