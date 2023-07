"Inaceptable": Sujeto lanzó cerveza a cantante folclórica durante su concierto

05/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La cantante folclórica, Noemí Huamán, ha sido el centro de atención en los últimos días, debido a un particular hecho sucedido en un concierto. Un sujeto le habría lanzado cerveza sin reparo alguno mientras se encontraba cantando sobre el escenario.

Cobarde agresión

El clip viral titulado: "Le echaron cerveza en la cara llegando a malograr el micrófono", le pertenece a la cuenta de TikTok: @paulinogarciav y nos muestra el momento exacto de la agresión a la cantante vernacular.

Un concierto de la cantante natural del Cusco, Noemí Huamán, se tiñó de indignación luego que uno de los asistentes tomaran la errada decisión de tirarle cerveza, mientras se encontraba deleitando a su público.

El viral empieza cuando la afectada le increpa a otra artista, Susy Escalante, la razón de que un hombre haya realizado tal acción. La intérprete de "Cantando he de morir" dijo que ella le había incitado al invitado a que desarrolle la agresión contra su persona.

"Las cosas como son, al señor le has dicho que soy una creída, cuando el señor ha levantado el brazo y te ha apuntado a ti, para yo ser parte", refirió.

Seguidamente, el animador del evento dijo que debían de limar sus malos entendidos por el bien del público que los ha venido a observar. Ante ello, Noemí continuó con su show artístico de costumbre.

Reacción ante el video viral

Las respuestas al video fueron en su mayoría de apoyo a la artista agredida y señalaron a su contendora como la culpable de tan bochornosa acción.

"Noemí eres una mujer que canta bonito, conmigo fuiste una gran mujer", "qué bajo te me caíste, Susy Escalante", "Susy es resentida", "háganlo famoso al que aventó la cerveza", "mi cariño, respeto y apoyo a la Sra. Noemí por 1000", "la denuncia correspondiente para que no ande agrediendo a la gente, menos a una mujer y artista", "la señora Noemí es reconocida en todo el Perú", "qué mal momento pasó la Sra. ella no es creída ni sobrada", "Noemí eres lo máximo", son algunos de los mensajes en la cajita de comentarios en TikTok.

De esta manera, la cantante vernacular natural de Cusco, Noemí Huamán, fue agredida por un sujeto que le lanzó cerveza, aparentemente por órdenes de otra colega suya, Susy Escalante.