Un hombre dejó en shock a todos al no dudar en pedir a su hijo su ayuda para poder abrir la puerta de su vivienda porque olvidó las llaves, así ello conlleve ponerlo en riesgo.

Indignante acción del padre

A través de las redes sociales se viralizó la escena que muestra al padre de familia atando varias sábanas alrededor de su pequeño de seis años de edad, para descenderlo cuidadosamente desde el segundo piso hasta un patio interior de la vivienda.

Aparentemente, el sujeto olvidó las llaves de su hogar y en su intento de evitar gastar dinero en un cerrajero tomó la radical y peligrosa decisión de abrir sus puertas con ayuda de su hijo, visiblemente nervioso.

Afortunadamente, según las imágenes reveladas, el niño llegó al primer piso sin caerse ni lastimarse, pero la acción ha sido criticada por el riesgo innecesario que representa.

Critican por ayuda del niño a su padre

En el material audiovisual se logra escuchar la voz de la madre del menor, quien en su intento de tranquilizarlo lo compara con el superhéroe Spider-Man y le pide que no se suelte de la cuerda. Su risa al final del video, cuando el niño toca el suelo, contrasta con la gravedad de la situación, lo que ha provocado aún más indignación entre los espectadores.

"¿Arriesgar la vida de tu hijo por ahorrarte un par de cientos de euros por no llamar al cerrajero? Hombre... no termino de verlo la verdad", "yo hice algo parecido de niño. Tenía que meterme por la ventana porque, como era chiquito, podía pasar la cabeza por la ventana del baño. Creo que todo niño latino hizo algo parecido", "lo que hacen por no pagarle al cerrajero", fueron algunas de las críticas realizadas en X.

Reacciones en redes sociales

Sin embargo, también aparecieron usuarios que no dudaron en tomar con buen humor la escena e incluso recordaron algunas anécdotas similares que vivieron en su niñez.

"Si yo fuera niño me hubiera gustado hacer eso", "no le veo lo malo, el niño es Spider-Man y salvó a su familia", "muy ingenioso", "la familia siempre unida", "podrán criticar sus métodos y no sus resultados", comentaron.

De esta manera, el caso causó gran conmoción en las redes sociales al ver cómo un padre arriesga la vida de su querido hijo por ahorrarse el dinero de no llamar a un cerrajero porque se olvidó las llaves de su casa.