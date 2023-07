¡Increíble! Peruana canta de forma particular mientras espera en su paradero

14/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos distintos casos insólitos y sorprendentes como el compartido por la cuenta de @maracuchoenperu, en la reconocida plataforma de TikTok, donde se ve a una joven peruana cantar de forma peculiar mientras espera su transporte.

Cantó a todo pulmón

En el material audiovisual, de 29 segundos de duración, se ve cómo la joven que porta una mochila y unos audífonos, escucha, al parecer su canción favorita, y no duda en cantarla a viva voz, sin embargo, muchos no lograron identificar el tema que pronunciaba con "gran pasión".

Muchos se preguntaron sobre cuál era la canción que la llevó a cantar de esa forma tan emocionada, y que quizás fue por llevar audífonos que no se dio cuenta que entonaba la canción a 'viva voz'. Además, recalcaron que la canción podría pertenecer a Andrea Bocelli, Lady Gaga y Adele.

Asimismo, algunos manifestaron que se trataría de una broma o una escena que pudo ser planeada para ganar popularidad en las redes sociales.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la insólita escena y en señalar que la joven "estaba inspirada" al momento de escuchar su canción en una zona del Perú.

"Se le metió el alma de Yoko Ono", "está inspirada", "cómo es posible este suceso", "esa soy yo, pero nadie me entiende", "no me río porque fácilmente puedo ser", "me parece bien que cante, es su vida y eso no le hace mal a nadie", "déjenme cantar tranquila", "está escuchando heavy metal", "una ya no puede cantar tranquila porque te graban", "también canto a todo pulmón cuando estoy con audífonos, según yo lo hago con el artista que estoy escuchando", "no me voy a reír porqué fácil soy yo", "al comienzo pensé que quería estornudar por el gesto que hacía", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta forma, el clip generó distintas opiniones, entre ellas algunas de admiración por ver cómo a la joven no le importó si otros la escuchaban o sentía vergüenza mientras esperaba su medio de transporte.