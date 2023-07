¡Increíble! Jóvenes afirman que Peso Pluma canta mejor que Freddie Mercury

12/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Freddie Mercury, uno de los cantantes más sobresalientes del rock y vocalista principal de Queen, fue comparado con uno de los artistas mexicanos que ha ganado popularidad en la actualidad, Peso Pluma. Es así como un video compartido en la plataforma de TikTok, nos muestra las respuestas que dieron un grupo de jóvenes al ser cuestionados sobre quién cantaba mejor.

¿Freddie Mercury o Peso Pluma?

En el material audiovisual, de un minuto y 20 segundos, se ve el preciso momento en que el influencer Daniel Munguía, maquillado como un payasito, se acerca a distintos jóvenes para conocer sus opiniones sobre quién cantaba mejor entre Freddie Mercury y Peso Pluma, dejando sorprendidos a más de uno de sus seguidores.

"Para ti quién canta mejor, ¿Peso Pluma o Freddie Mercury?", se escucha cuestionar al entrevistador. "Peso Pluma porque no ubico a Freddie Mercury", respondió uno de los entrevistados en el clip que ha generado alrededor de 600 mil reproducciones en la plataforma china.

Los jóvenes, que tienen menos de 20 años, aseveraron que la Doble P es mejor e incluso relataron: "Peso Pluma es mi religión". Una de las chicas expresaron que no tenían conocimiento sobre quién era Freddie Mercury y por eso prefieren a Hassan Emilio, el cantante mexicano.

¿Qué dijeron los internautas en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que se mostraron indignadas por escuchar decir a los jóvenes que no tenían conocimiento alguno sobre quién era el cantante británico, Freddie Mercury.

"¿Quién es peso pluma? yo pensaba que era una categoría en el boxeo", "los que contestarían que Freddie Mercury no están en esos lugares", "Diosito llévatelos junto con su pluma, apiádate de nosotros y de la música más hermosa de todos los tiempos y géneros", "¿Freddie Mercury y quién?", "me cae bien Peso Pluma, pero el Alfredo mercurio es simplemente the God", "esas personas no saben de música", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip donde se escuchaba a los jóvenes decir que Peso Pluma cantaba mejor que Freddie Mercury causó gran revuelo en las redes sociales, por lo cual, la escena fue compartida por distintos medios de comunicación y en otras plataformas como Facebook y Twitter. Además, de generar opiniones divididas, ya que también aparecieron otros usuarios que se mostraban a favor del artista mexicano.