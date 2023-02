Influencer casada con multimillonario se pronuncia sobre mujeres independientes: "No son felices"

27/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una influencer Linda, conocida en Estados Unidos, se pronunció acerca de las mujeres independientes en un programa de Youtube, llamado Love Don't Judge. En el video compartido por Linda, reveló que es una "esposa mantenida" y que se dedica a su matrimonio. Ello causó polémica en redes.

La joven que expone su vida privada a través de sus redes sociales indicó que es una mujer que no se preocupa por su situación económica. Además, señaló que las mujeres independientes no son felices.

En dicho programa, también reveló que estuvo estudiando Medicina, pero que decidió dejar sus estudios para cuidar a su esposo Ricky.

"Mi papá quiere que haga algo con mi vida. Siempre quiso que yo fuera médico y ese también era mi sueño. Pero, a partir de ahora, mi enfoque está en mi matrimonio", mencionó orgullosa la influencer.

Asimismo, contó que de pequeña su padre siempre le compró todo lo que necesitaba y consideró que no es "normal" que las mujeres compartan sus gastos con sus parejas y paguen el 50% de las compras que realicen.

"Nunca he pagado una factura en mi vida", indicó. En ese sentido, señaló que su vida de "mantenida" es mejor.

Tras la publicación de dicho video, varios usuarios de Youtube comentaron al respecto. Algunos criticaron la forma de pensar de la mujer, mientras que otros la apoyaron.

"Ella se muestra crítica en el momento en que abrió la boca diciendo "las relaciones modernas que son 50/50 parecen infelices y no son naturales" (...) No menosprecies otras relaciones si no quieres que la gente menosprecie las tuyas", manifestó una usuaria.

"Durante la mayor parte del video estuve con ella, hasta que dijo "no necesitamos ganar dinero". Absolutamente necesitan ganar dinero para mantener su estilo de vida", dijo otro usuario.