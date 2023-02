Cubano sorprende al comer papaya con pepas y usuarios manifiestan su preocupación: "Se nos fue"

27/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Viral. El influencer cubano, Relvis Fonseca, publica varios videos en donde se le observa probando diversas comidas peruanas, frutas y verduras, en su cuenta de Tik Tok. Ante ello, una de sus seguidoras lo retó a comer una papaya con sus pepas. Tras ello, el usuario Fonseca al leer el comentario, decidió aceptar y grabar ese momento.

Cabe señalar que, en el clip, no solo se observa que el influencer cubano come una papaya con pepas, sino que acompaña dicha fruta con un vaso de leche.

"Se come con todo y pepa. Por supuesto que se come con todo y pepas", dice el usuario mientras se sirve una cucharada de papaya. Tras comer la fruta, el joven tiktoker se sirvió un vaso de leche y dijo: "¡Salud!".

Luego de ser publicado el video por el usuario @relvis_fonseca, varias personas manifestaron su preocupación por el influencer y preguntaron si se encontraba bien. Además, recordaron que las pepas de la papaya tienen propiedades laxantes en el organismo.

"Eso sí te va a hacer botar hasta tu alma", "¿Aún estás ahí?", "Ya se nos fue", "Así no se come", "Yo también como así, es bueno para limpiar", "No se come con todo y pepas, te puede pasar otra cosa", "La pepa es igual que la pitahaya", "Se fue al purgatorio", "Sin pepa y sin cáscara, adiós a tus lombrices", "Esa fruta no se come así", fueron algunos de los comentarios en el video viral.

Es preciso indicar que, hasta el momento, el video de Relvis Fonseca, que en la descripción señala lo siguiente: "Es un purgante natural", cuenta con más de 40 mil reproducciones.