¡Insólito! Buscaba a su padre desaparecido y lo encontró en un hotel con dos mujeres

🚨 Trailero no estaba desaparecido en #Yécora, #Sonora, y NO QUISO RESPONDER a las llamadas de su familia: AMIC



"Nunca estuvo en riesgo, se vino a convivir con unas damas que conoció un par de días en #Hermosillo".



"No podemos actuar de manera irresponsable y no atender los... pic.twitter.com/NJb9u6h7Yp