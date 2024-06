¡Insólito! Joven tiene dos esposos y asegura que recibir 'doble amor' la salvó de la depresión

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un insólito caso, como el de Lary Ingrid, una joven brasileña de 27 años, quien afirmó que recibir doble amor de sus esposos la salvó de la depresión.

Mientras que muchas personas practican la monogamia, otros deciden tener relaciones abiertas e incluso practicar la poligamia, sin importarles el qué dirán de los demás, demostrando que confían plenamente en sus parejas y especialmente, no sienten celos de quien más comparte su amor.

La mujer, que se reveló es también influencer confesó en distintos programas de su localidad sobre su relación con Ítalo Silva, de 25 años y de Joao Víctor, de 18, con quienes incluso tienen una hija y un hijo, respectivamente.

Según detalló Lary, el amor inició primero con Silva en 2015. Con el pasar de los meses decidieron que era mejor abrir sus opciones e incluir a una tercera persona que comparta con ellos "todo su cariño", por lo cual, no dudaron en llamar a Víctor, un amigo de la infancia.

Al inicio, Víctor se rehusaba a formar parte de "su locura de amor", pero finalmente accedió al trío amoroso tras llegar a un acuerdo para tener una mejor convivencia sin rencillas ni problemas.

"Ya tenía esa idea de estar con ella, pero me dejó claro que eso no sucedería. Como quería quedarme con ella a pesar de todo, acepté", expresó Víctor a New York Post.