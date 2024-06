Mujer no deja a su ex rehacer su vida y arma escándalo en su casa: "Si no eres mío, no eres de nadie"

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un insólito y polémico caso, donde una mujer no dudó en armar un escándalo a su expareja en la puerta de su casa porque descubrió que es feliz sin ella y que incluso, ya tenía a otra novia en su lugar.

Muchas personas se encuentran emocionados y felices de poder compartir sus vidas al lado de "sus medias naranjas", por lo cual tratan de atesorar cada momento con un video o fotografía que puedan enseñar más adelante a sus futuros hijos. Sin embargo, no todos tienen finales felices por distintos motivos, entre ellas la infidelidad o el engaño.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 23 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer llega hasta la casa de su expareja, en Colombia, demostrando que, aparentemente, no logró superar su ruptura amorosa. Según la escena, la fémina empieza a reclamarle el hecho de que él logró "dar la vuelta a la página" de su historia de amor tan pronto.

El hombre trata de defenderse y asegurar que ella no tiene ningún derecho a realizarle algún reclamo por volver a enamorarse. Además se escucha decirle que ya no tiene por qué darle explicaciones de con quién pasa el tiempo en su casa, tratando de defender a la otra chica que se encontraba asustada en el segundo piso.

"Qué te crees, ya no tengo nada contigo. Respeta mi casa, por qué me haces problema aquí. Tenga a quien tenga no es tu problema", se escucha decir al hombre tratando de evitar los golpes de su ex, quien aprovecha su descuido e ingresa al recinto.