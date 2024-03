¡Insólito! Mujer obliga a su esposo someterse a detector de mentiras cada vez que sale sin ella

01/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el Debbi Wood, una mujer de 43 años, originaria de Leicester, Inglaterra, quien reveló que su esposo Steve, de 32 años, debe pasar por un detector de mentiras cada vez que sale sin ella para saber si le fue infiel.

¿Sufre una enfermedad?

Según detalló a los medios de su país, Debbie sufre el síndrome de Otelo, un trastorno caracterizado por los celos y la preocupación excesiva sobre la infidelidad de su pareja, por lo cual puso algunas condiciones y reglas que su pareja debe cumplir para tener una historia de amor de cuento de hadas.

Debbi confesó que compró un detector de mentiras para usarlo con Steve, quien había sugerido esta opción a modo de broma, pero ella lo consideró una buena idea para sentirse mucho más segura y saber cuando le miente sobre alguna situación cuando no están juntos, debido a que ella prefiere mantenerse en casa por su condición.

Pero eso no es todo, ya que también revisa los registros telefónicos y bancarios de Steve para asegurarse de que no tenga ningún contacto sospechoso o gaste dinero en algo que no deba.

"Cuando se tiene a un buen hombre, no se puede dejarlo ir", expresó Debbi como un intento de justificar sus acciones, que le han generado cientos de críticas por parte de sus seres más cercanos.

Más prohibiciones

La obsesión de la mujer ha llegado al grado de que le prohíbe a su esposo ver algunos programas de televisión en los que pueda ver mujeres, sobre todo en los que aparecen Holly Willoughby y Anne Robinson, pues sospecha que a Steve le gustan mucho, y no le gusta saber que piense en otras que no sea ella.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la mujer asegurando que debería mejorar su autoestima, y de ser cierto que sufre una enfermedad debe acudir a un especialista o médico para que controle sus celos.

"Un poco más de respeto a tu relación", "él no se merece eso", "amigo huye, cómo soportas eso", "casado con el FBI", "que vaya a un médico", "no me den ideas, ¿servirá?", "ay, qué locura, mucha cosa", "bueno ese hombre realmente la quería porque yo no duro una semana en eso", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y polémica en redes sociales tras ver cómo Debbi Wood, fue apodada 'la mujer más celosa del mundo', por tomar medidas extremas, y comprarse un detector de mentiras, para someter a su esposo a pruebas; cada que él sale a la calle sin ella.