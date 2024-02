Hombre le pide perdón a su esposa y usa a sus hijos para conseguirlo: "Todos unidos"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un insólito video compartido en TikTok, donde un hombre no dudó en pedir perdón a su esposa con ayuda de sus hijos, en medio de la calle, llamando la atención de los conductores y demás transeúntes que pasaban cerca a él.

Las parejas atraviesan crisis en sus relaciones, ya sea por un intercambio de ideas, o porque uno de ellos les fue infiel y quebraron por completo la confianza que le tenían, haciendo así que tomen la decisión de terminar su romance y separarse para siempre; sin embargo, algunos no se dan por vencidos y tratan de conseguir ser perdonados.

En el material audiovisual, de solo ocho segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Abigail Paredes se percató de que en una acera se encontraba un hombre sosteniendo las manos de una mujer, quien sería su esposa, y le suplicaba que puedan retomar su relación.

Detrás de la pareja se encontraban tres niños, que sostenían algunos carteles que llevaban frases escritas por ellos, como "Perdón, te amo mucho" y "Perdóname". La madre de los menores no podía ocultar su rostro de molestia por el acto realizado por su pareja, quien en todo momento trata de retenerla.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros criticaron al hombre por usar a sus hijos como una forma de convencer a su pareja de volver con él alegando que "lo hacía por el bien de su familia".

"La cara de los chicos como que dicen para eso mejor separados, ja, ja, ja", "los hijos son lo más importante en la vida, pero no vale la pena estar junto a una persona que ya no quieres", "no me den ideas", "y de ahí se iban a comer pollito", "todos unidos jamás serán vencidos, ja, ja, ja", "la clásica 'no lo hagas por mí, hazlo por los niños", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.