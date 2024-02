¡Insoportable ola de calor! Hombre sorprende al freír milanesa en el asfalto: "Ahorran gas"

La ola de calor que está golpeando a nuestro país es algo que está pegando en todo Sudamérica, sobre todo en Argentina. Varios países tienen zonas en nivel rojo, con la necesidad de hidratarse y utilizar de manera obligatoria el bloqueador. Con este calor, un hombre en la plataforma TikTok se cuestionó si podía cocinar una milanesa en el asfalto.

El joven perteneciente a la ciudad de Rosario, sitio donde se está llegando a más de 35 grados Celsius, compartió un video a través de su cuenta, donde desafía la energía solar que recibe el asfalto y sus habilidades culinarias para poder cocinar un pedazo de pollo.

El video muestra cómo el hombre pone una milanesa en una sartén con aceite que ha sido expuesta al sol durante unos minutos. Lo sorprendente es que, sin necesidad de una cocina, la carne comienza a freírse instantáneamente, demostrando la intensidad del calor que sufría la ciudad de Santa Fe.

Lo publicado por el joven llegó a las casi cuatro millones de visitas, obteniendo 200 mil likes en la plataforma china. Tras esto, se generaron varios comentarios del cómo las personas viven a su manera el sol extremo por el que se está pasando en estos días.

"Antes era un huevo frito, ahora una milanesa, el año que viene una bondiola al disco con papas fritas, y los pancitos caseros también", "Yo si hago eso en Argentina me roban la sartén", "Bueno pero pensá que no gastás la garrafa, aprovechá", "Eso que no viniste a Santiago del Estero", "Yo veo que en algunos lugares se quejan con 35° y a mí se me hace normal más de 40 o 50° (Sáquenme de Chaco)", son algunos comentarios en las redes sociales.