Niña trata de que su perrito descanse tranquilo en la playa y usuarios reaccionan: "Dos almas inocentes"

06/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una pequeña niña se robó las miradas de todos en las redes sociales tras no dudar en buscar la forma de que su perrito descanse cómodamente en la playa, mientras su familia disfrutaba del verano.

Muchas personas demuestran el gran cariño que tienen hacia sus mascotas, hasta el punto de tratarlos como si se tratara de un integrante más de sus familias. Algunos los llevan a escuelas caninas, veterinaria, les compran juguetes y todo lo que sea necesario para garantizar su bienestar y felicidad.

Niña cuida a su perrito

Es así como el material audiovisual, de solo 24 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una menor de edad, luce su mejor traje de baño, y con sus pequeños pasos llega hasta el lugar donde su perrito está recostado sobre la arena y cubierto con una mantita de color azul.

La niña no llega con las manos vacías, ya que sostiene fuertemente un pequeño cojín para luego proceder a colocarlo debajo del hocico de su mascota, para que así no se queme con el calor y pueda descansar plácidamente. Tras lograr su cometido, la niña sonríe ante la cámara y le da un besito al can.

Cariño y respeto

Luego, la menor se sienta al lado de su fiel amigo de cuatro patas, como si fuera a cuidar el sueño de su adorado can, con quien comparte las más divertidas aventuras y siempre vela por su seguridad.

Una nena le pone una almohada a su perrito para que pueda dormir más cómodo", se lee en la descripción del clip que fue compartido en TikTok, logrando obtener alrededor de un millón de reproducciones y miles de interacciones.

@noticias.argentinas 🏖️🐶La niña que cuida a su perrito para que pueda dormir tranquilo y cómodo en la playa ♬ sonido original - Noticias Argentinas

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a los padres de la niña por inculcarle desde tan corta edad a cuidar a sus mascotas y brindarles mucho amor.

"Por más niños así falta más humanidad con los animales", "solo tendría hijos para enseñarles el respeto por los animales", "morimos de amor", "dos almas inocentes que hermoso y qué hermosa alma de la peque, los papás hacen un muy buen trabajo, deben tener un orgullo inmenso", "muy buena crianza de los padres", "qué lindo gesto", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales, por lo cual fue compartido en otras plataformas como Facebook y X (antes Twitter) al ver cómo una pequeña niña no dudó en llevar un cojín para que su perrito pueda dormir tranquilamente en la playa.