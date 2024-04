Joven afirma que a las 'interesadas' también les rompen el corazón: "Por eso exigimos tanto"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos, como el compartido en TikTok, donde una joven identificada como Dalila Lizarraga afirmó que las mujeres interesadas siempre exigen más por si un hombre les rompe el corazón, ya que así no sentirán que lo dieron todo sin tener algo a cambio.

Muchas personas buscan encontrar a "su media naranja" y con quien compartir divertidas anécdotas y aventuras hasta el final de sus días. Sin embargo, no todas las relaciones tienen un final feliz por distintos motivos como infidelidades, quedando completamente destrozados y tristes, por lo cual, hacen todo lo posible por volver a salir adelante y dejar atrás todo lo que les hizo daño.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 20 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Dalila cuenta a sus seguidores que le gustaría aclarar algo sobre las mujeres interesadas, ya que las miran mal sin saber el real motivo del por qué son así y exigen muchas cosas a sus parejas para seguir con su relación.

En un inicio, la tiktoker señala que ellas también tienen su corazoncito y sufren tras una decepción amorosa, ya sea por un engaño o una desilusión. Por ello, prefieren tomar sus precauciones y hacer que sus parejas cumplan con sus caprichos para no quedarse con la sensación de que dieron mucho a cambio de nada.

"También nos engañan y también muchas veces nos hacen sentir mal, pero siempre nos vamos, y cuando nos vamos no nos quedamos con esa sensación de que dimos demasiado. Por el contrario, cuando nos ponemos a sacar cuentas, vemos que quien perdió demasiado fue el hombre que estuvo con nosotras y no nos valoró", dijo la joven a sus seguidores en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Luego, recalcó que por ello, "las interesadas exigimos tanto, por si algún día ese hombre decide engañarnos o lastimarnos no seremos nosotras quien perdamos absolutamente nada, por eso veo muchas mujeres que dicen que sufren demasiado porque dieron demasiado... que sienten que dieron demasiado a nada, y nosotras (las interesadas) no".

Antes de finalizar, la joven remarcó que puede dolerle dejar a alguien, pero no le dolería dejar a "un cucaracho" o a quien le dio dinero para saldar sus deudas, así que invitó a las mujeres a elegir sabiamente con quien estar en una relación sentimental.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse de acuerdo con Dalila, afirmando que su reflexión es como una garantía a un daño que su pareja les pueda provocar más adelante. Por otro lado, algunos usuarios lamentaron que actualmente no se den prioridad a los sentimientos y sí al nivel económico.

"Por eso, billete por delante, sino mejor nada y hago mis cuentas por adelantado", "totalmente cierto, yo quedé con esas sensación de vacío porque perdí demasiado y ahora pienso exactamente igual", "exacto, lo único que perdimos fue el tiempo, porque nuestro bolsillo queda intacto", "ya fui a la que dejaron sin nada, ahora soy la interesada", "qué triste consejo", "valgo mucho y si no puedes pagar por mí pues next", "no veo fallas a su lógica", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.