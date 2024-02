Joven acusa a su novio de serle infiel porque su médium así se lo dijo: "Ellos lo saben todo"

En redes sociales, un caso insólito causó revuelo, ya que una joven no dudó en llamar a su pareja para reclamarle de serle supuestamente infiel porque una médium se lo dijo, y ella prefería creer en las palabras de un desconocido antes que al hombre que amaba.

Algunas personas recurren a métodos poco convencionales para despejar sus dudas sobre si sus parejas le son fieles o decidieron 'sacar los pies del plato' y así decidir si continuar su romance. Una opción que ha ganado popularidad es consultar a médiums, quienes afirman tener la capacidad de conectar con energías y proporcionar información más allá de lo perceptible comúnmente por los humanos.

En el material audiovisual, de solo 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven capta, el preciso momento en que su amiga llama indignada a su novio porque recibió un mensaje de su médium que le reveló que la estaba engañando con otra.

"Me lo dijo mi médium, ya estoy harta de que me quieras mentir cuando ella siempre le atina a las cosas, sales con una y con otra, me lo dijo mi médium", expresa la joven visiblemente molesta, por saber que su 'media naranja' faltó el respeto a su relación y rompió toda su confianza.

La amiga que graba la escena, no puede creer lo que está escuchando y solo atina a reírse, evitando ser escuchada por el chico que estaba siendo cuestionado a través de una llamada telefónica.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros lamentaron que la joven haga caso a otras personas en vez de averiguar si lo que le informaron era cierto o no, antes de increparle a su pareja.

"No, pero hablando en serio, si tienen una señora de confianza que sea mediana; hazle caso", "yo decía eso porque había un amigo de él que me decía todo y no lo quería echar de cabeza", "ja, ja, ja, haciendo caso a la tarotista", "seguro él le dio indicios de ser infiel", "lo dijeron las cartas ajajaja", "ojalá no se haya equivocado", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.