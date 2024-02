Joven conmueve en redes al reencontrarse con su mascota desaparecida: "El mejor día de su vida"

13/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso conmovedor como el compartido en TikTok, donde una joven estadounidense vivió el momento más emotivo de su vida tras lograr encontrar a su perrito desaparecido por más de 30 días, hasta el punto de quebrarse y llorar.

Muchas personas consideran a sus mascotas como un integrante más de sus familias, por lo cual buscan garantizar su bienestar y seguridad. Por ello, algunos se ven deprimidos cuando una de sus mascotas como perritos o gatos se pierden por varios días.

Joven encuentra a su perro

En el material audiovisual compartido por la cuenta de Layla Contreras se ve cómo una joven se acerca sigilosamente y con algo de intriga a un vehículo, donde su madre la esperaba con una gran sorpresa que removieron muchos sentimientos en ella.

"Encontramos a Coco", se escucha decir a la madre haciendo que su hija rompa en llanto cuanddo abre la puerta del vehículo y ve a su perrito dentro. La joven no duda en darle un beso y un fuerte abrazo, porque no podía creer que podía ver otra vez a su querida mascota.

En videos previos se ve el proceso difícil que vivió la familia por tratar de encontrar a 'Coco'. "El día que se perdió, yo estaba ahí, y no se pudo encontrar hasta ahora", expresó Layla, muy alegre por saber que nuevamente tendrán entre ellos a su querido 'amigo de cuatro patas'.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidas con la escena porque aseguraron que pasaron por un caso similar e incluso hasta ahora no logran hallar a sus "perrhijos". Por otro lado, algunos usuarios pidieron que tenga más cuidado y no volver a ser tan despistada para que no se pierda.

Conmovidos

"Qué hermoso. Mi perro se perdió hace más de un mes y no lo hemos encontrado, tengo la esperanza de que regrese", "ese reencuentro te devuelve no solo el corazón, sino el alma entera", "si se me pierde mi Rocky, me da el patatus", "me hizo llorar, si bien los perritos no son niños, pero son nuestros ángeles. Nuestros perrhijos nuestra estabilidad emocional", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven estadounidense vivió un emotivo momento al lograr reencontrarse con su perrito Coco, que llevaba un mes desaparecido y dejó desconsolada a su familia en ese tiempo.