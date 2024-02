¡No lo logró! Mujer intenta evitar el robo de su perrito aferrándose al auto de los ladrones: "Me siento sola sin él"

¡De no creer! La delincuencia no perdona ni a las mascotas y, esta vez, un grupo de ladrones logró robar a un perrito pese a que su dueña se aferró al vehículo para intentar evitar el asalto.

Los hechos tuvieron lugar en el centro de Los Ángeles, en Estados Unidos (EE. UU.), mientras que Ali Zacharias estaba alimentando al can, de nombre Onyx, con pequeñas albóndigas.

Sin embargo, lo que parecía un simple almuerzo se convirtió en un episodio de terror cuando una sospechosa tomó al joven bulldog francés y huyó con dirección a un auto blanco que estaba estacionado en una zona aledaña.

De acuerdo con la dueña del perrito, quería evitar que el vehículo arrancara. No obstante, la ladrones y tres cómplices que estaban en el interior dicha unidad, emprendieron la fuga y no tuvo otra opción que aferrarse a la parte delantera.

"No sabía qué hacer y no quería que el coche se alejara, así que corrí y me puse adelante de él. Chocaron contra mí y caí encima del capó. (...) Empezaron a moverse muy rápido, pensé que iba a morir", relató para CNN.