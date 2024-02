Joven conoce a la amante de su novio y sin saberlo le da consejos para salvar su relación

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y polémicos, como el compartido en TikTok, donde una joven influencer identificada como Diana Wong reveló en el podcast 'En buen ped*' que sin saberlo aconsejó a la amante de su novio para que no termine con él.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 57 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la joven mexicana relató que conoció a la amante en una discoteca, donde estaba llorando sentada sobre un sillón colorido, por lo cual se preocupó y le preguntó qué le pasaba para estar tan deprimida.

Sin imaginar que se trataría del mismo hombre que con el que ella tenía un noviazgo, Diana le dio algunos consejos y secretos para poder retener a su hombre y así pueda vivir una etapa feliz en su relación.

"No, güey, dale chance. Chance y él está creciendo como persona, tú crece también con él, o sea, el amor se tiene que dar la oportunidad", inspiró Wong. "No manches, tienes toda la razón, esto fue bellísimo", expresó la chica. "Amiga, cuando quieras", comentó la tiktoker, quien reveló que ya sentía que ambas estaban 'conectadas': "No sabía qué tanto".

Diana asegura que ella se encontraba en un momento en el que pensaba que su relación era la más perfecta de todas y que no había ningún problema entre ellos, pero tal parece que nada era cierto, ya que la estaba engañando.

La tiktoker contó que fue su amiga quien le contó que su novio la estaba siendo infiel con otra mujer y por eso le mostró una foto donde confirmó la traición y se vio muy sorprendida al identificar a la amante como la chica que conoció en la disco y tanto aconsejó.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros usuarios aseguraron que nunca se debe "poner las manos al fuego" por alguien y tampoco perdonar una infidelidad.

"Romeo Santos cuando le dio consejos a Don Omar", "mi momento más humilde", "yo fui esa y nos dimos cuenta de que éramos tres", "yo no sabía qué tan conectadas ja, ja, ja", "güey, las posibilidades ja, ja, ja", "a mí me pasó al revés: la amante me dio consejos a mí", "fácilmente me pasaría lo mismo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.