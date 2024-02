¡Insólito! Madre e hijo indignan a internautas al grabar juntos contenido para Onlyfans: "Es normal"

09/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

¿Te imaginas a una madre de familia grabando contenido para Onlyfans con su hijo? Por más indignación o disgusto que te genere esa situación, es la realidad que pasa Andressa Urach.

Andressa y su hijo Arthur se volvieron virales en internet al confesar que participaban en la filmación de videos para adultos juntos. Esto, presuntamente ocurrió tras una propuesta del joven, que terminaría ayudando a su madre a generar ingresos por la plataforma.

¿Graban juntos?

Recientemente madre e hijo fueron entrevistados por el medio RedeTV, y dieron a conocer de qué forma contribuye cada uno a la creación de los videos para adultos que graban.

Arthur Urach comentó que se encarga de manejar el contenido y de filmar a su madre manteniendo relaciones íntimas con otras personas, trabajando netamente como productor y director de los metrajes.

"Para mí es muy normal, porque hay que saber separar lo profesional de lo personal. Siendo eso algo profesional, tenemos una rutina, grabamos diferentes escenas, es toda una producción", declaró para el medio el joven.

Como si el trabajo audiovisual no fuera lo suficientemente exigente, Arthur dijo que incluso suele recomendarle posiciones sexuales a su madre, para que la escena se desarrolle de mejor manera.

"Es nuestro trabajo. De hecho, yo le digo 'haz esta posición', o 'nos falta esta escena', 'tenemos que mejorar la iluminación', busco situaciones que le den al público una sensación sensual", agregó.

¿No tienen problemas?

El hijo de la modelo de Onlyfans indicó que no tiene ningún problema en grabar a su madre, siempre y cuando los encuentros de la misma sean para la plataforma azul, pues le generan un fuerte ingreso económico.

"Gano el 10% de lo que ella gana. ¡Es dinero! Estoy ganando más dinero", expresó.

Arthur afirmó que no le atrae en lo absoluto ver a su progenitora teniendo relaciones con otras personas, y que únicamente realiza esta actividad como un trabajo.

"Claro que no me gustaría verla tener sexo en un contexto íntimo (fuera de cámara)", apuntó.

El joven, además, aceptó que la repercusión que ha traído su caso lo ha favorecido mucho, pues al ser un fotógrafo y editor audiovisual, ha tenido más oportunidades profesionales en medio de la enorme controversia presentada.

Sin embargo, este caso no deja de resultar bastante extraño y particular, pues no es nada común ver a un hijo grabando para Onlyfans con su propia madre.