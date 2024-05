Joven elogiada por ser la única mujer graduada en Mecatrónica: "Cree en tus sueños"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un caso inspirador, como el compartido en TikTok, donde una joven demostró que a pesar del qué dirán se pueden cumplir los sueños con esfuerzo y dedicación como ella, quien fue la única mujer graduada en Ingeniería Mecatrónica.

Muchos jóvenes se dedican a lograr cumplir su meta de ser grandes profesionales y culminar satisfactoriamente sus carreras universitarias. Sin embargo, algunos se ven truncados por miedo o vergüenza ante los tabúes de que algunas especialidades están dirigidas a un género en específico.

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la joven identificada como Ariadna Montesinos salir de su escuela profesional del Tecnológico de Monterrey, en México completamente emocionada y rodeada del resto de sus compañeros. Es ella la única mujer graduada de su grupo de Ingeniería Mecatrónica.

En otra escena, se aprecia a Adriana subir al escenario para recibir su diploma que representaba el símbolo de su victoria en un camino que muchos creían que era solo dominado por hombres.

Su historia se volvió viral y fue aplaudida por muchos al demostrar que ninguna carrera universitaria debería ser catalogada o determinada por un género en específico, ya que cualquiera puede ejercer la carrera que tanto anhela con esfuerzo y dedicación.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse orgullosos por la joven mexicana y pidieron que los demás puedan tomar su ejemplo de empoderamiento y perseverancia para ver convertido en realidad cada uno de sus sueños.

"Para todas mis niñas: nunca dejes de soñar. Cree en ti, vas a llegar muy lejos", "parecía una empresaria saliendo con sus guardaespaldas", "ejemplo de empoderamiento", "la feminidad puede ser más fuerte", "ni la conozco y hasta yo sentí orgullo por ella", "gracias por la inspiración", "poder femenino", "devoró, no solo hoy, toda la carrera, no me imagino lo difícil de estar en un ambiente así", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.