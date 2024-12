Joven se encuentra a un ratón en conocido cine mientras comía su canchita: "Pet friendly"

21/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Lo que comenzó como una visita habitual al cine se convirtió en una anécdota sorprendente cuando Jimena Guvi, una joven, se encontró cara a cara con un inusual "acompañante" a tan solo dos butacas de distancia: un ratón que la observaba mientras disfrutaba de la película.

Ratón aparece en cine

Las redes sociales a menudo se convierten en el lugar donde lo cotidiano se vuelve extraordinario, permitiendo que pequeñas anécdotas adquieran un alcance masivo y se conviertan en historias que trascienden lo común.

Esta vez, un simple paseo al cine se transformó en una experiencia inusual y digna de ser contada, gracias a un encuentro inesperado que capturó la atención de millones.

Una joven se encontraba disfrutando de una tarde de cine, con su canchita en mano, cuando de repente su experiencia dio un giro inesperado.

Lo que parecía una visita rutinaria al cine se convirtió en una anécdota inolvidable al toparse cara a cara con un ratón que la miraba desde dos butacas más allá.

Al notar al ratón mirándola mientras disfrutaba de su película, la joven grabó el momento y compartió el video en redes sociales con un tono divertido: "Un pedacito de queso para chefcito jajaja. Se estaba comiendo conmigo mi hot dog y, de paso, estoy embarazada. ¿Qué procede?".

Reacciones en redes sociales

La publicación se viralizó rápidamente, recibiendo más de 2.5 millones de visualizaciones, casi 150 mil 'me gusta' y alrededor de 5 mil comentarios.

Los internautas reaccionaron con comentarios graciosos y preocupados: "Solo es un indefenso y lindo ratoncito, no sé por qué la gente les tiene miedo", "Menos mal no fue viendo Ratatouille, sino hubiera pensado que era el 4D", "Nuevo temor desbloqueado, me va a dar miedo ir al cine", "Ya no podré ir al cine tranquilamente, les tengo fobia".

El video, que se grabó en un Cinemex, ha generado un debate entre los usuarios sobre la higiene en los cines y el temor a animales como los ratones en espacios públicos.

Algunos usuarios han compartido historias similares, mientras que otros han señalado la necesidad de mayor supervisión y mantenimiento en estos lugares para evitar este tipo de situaciones.

El hallazgo del ratón en el cine mientras la joven disfrutaba su canchita se volvió rápidamente viral, convirtiéndose en una divertida anécdota que aún se recuerda y se comparte en las redes sociales, dejando a muchos sorprendidos y generando todo tipo de reacciones.