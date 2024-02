Joven no encuentra trabajo a pesar de tener dos carreras y hablar tres idiomas: "Me siento humillada"

En redes sociales, una joven causó gran revuelo en las redes sociales al romper en llanto por la frustración que siente al no poder encontrar un trabajo ni con un salario mínimo, a pesar de que tiene dos títulos universitarios y habla tres idiomas.

Muchos jóvenes cumplen su sueño de lograr culminar satisfactoriamente la carrera de sus sueños e incluso deciden estudiar una segunda carrera, considerando que así podrán tener más oportunidades de ofertas laborales, pero no siempre las cosas salen como lo creían.

En el material audiovisual, de solo 49 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven estadounidense identificada como Lohanny Sant, se encuentra sosteniendo en sus manos unos papeles que serían su curriculum vitae, y rompe en llanto al confesar que está cansada de buscar trabajo y no tener resultados.

En la escena, Lohanny cuenta que está frustrada porque mandó su CV a más de 10 sitios distintos y ninguno la ha considerado para un puesto de trabajo, ni siquiera de uno de sueldo mínimo, a pesar de que ella se encuentra capacitada.

"Es lo más humillante que he sentido en mi vida. No es lo que esperaba. Me gradué de la universidad con dos títulos, en comunicaciones y actuación", se escucha decir a la joven en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 14 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china de TikTok.