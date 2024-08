Joven 'EXPLOTA' contra su papá porque le regaló una camioneta BMW, pero ella quería un Tesla

Una joven causó gran polémica en redes sociales tras mostrarse enfurecida porque su papá le regaló una camioneta BMW, pero ella quería un Tesla, vehículo de gran valor económico.

Muchos padres hacen sacrificios para que a sus hijos nunca les falte nada y siempre tratar de demostrarles que pueden contar con ellos, en los buenos y malos momentos, sin importar la edad. Incluso, son detallistas hasta el punto de darles regalos que les deje en claro cuánto los quieren.

A través de X, se puede ver el preciso momento en que un padre de familia cubre los ojos de su hija con sus manos y se paran delante de su inesperado regalo, una camioneta BMW. Todos se veían completamente emocionados por el festejo, sin embargo, las cosas se saldrían de control.

La festejada abrió los ojos y se mostró molesta por lo que observaba, ya que consideraba de mal gusto y poco costosa la camioneta, ya que esperaba tener como regalo un Tesla, una de las marcas más populares en la actualidad por ser eléctricos y tener diseños "futuristas".

"No quería eso", dice la joven, a lo cual su padre en un intento de explicarle que creyó que su regalo le serviría para trasladarse a su trabajo reiteró: "Es tu sorpresa, es tu coche, ahora puedes ir al trabajo, ahora no tienes que ir al garaje, esta compra esta paga, recién salida del almacén".

Se molesta porque los padres le regalan un BMW y ella quería un Tesla. Me pasó algo parecido de adolescente, yo quería un Rolls Royce y me regalaron un Porsche 🤡. Le pregunté a mis padres si acaso éramos pobres o que? 😡 pic.twitter.com/JG9eNAYC3o

Como era de esperarse, la insólita escena se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no pudieron ocultar sus molestias por la actitud de la joven. Muchos alegaron que "debería aprender a valorar" el esfuerzo de sus padres por darle un regalo, así sea el más pequeño.

Por otro lado, algunos padres sostuvieron que de tener una hija así nunca le entregarían nada valioso y le enseñarían buenos modales.

"Si yo fuera su papá no le daba las llaves, que se vaya en camión al trabajo y cuando ella ahorre dinero que se compre lo que le alcance", "Padres ya no educan a sus hijos, los echan a perder", "No le volvía a dar nada en mi vida, de niños no pasa nada, pero es una mujer adulta, que trabaje por su Tesla", expresaron los internautas en X.