Joven afirma que levantarse a las 8 a.m. "es de pobres" y genera polémica en redes sociales

19/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un polémico video, donde un joven influencer aseguró que levantarse a las 8 a.m. es de personas pobres, ya que solo los que son exitosos se pueden dar el lujo de dormir por mucho tiempo.

¿Dormir no es para pobres?

A través de un video viral en X, se escucha al creador de contenido, identificado como Manuel de León, afirmar que la mayoría de las personas duermen como pobres, porque para él estar descansando mucho tiempo te quita la posibilidad de seguir obteniendo mayores recursos económicos.

"Porque hay personas que ya son exitosas y que se pueden dar el lujo de dormir 12 horas, ya personas hechas", indicó Manuel, dejando en shock a todos sus seguidores.

Seguidamente, aprovechó en dar un consejo a todos para que puedan aprender el método que usa para poder descansar mientras duerme pocas horas, alegando que una persona puede funcionar adecuadamente con tan solo cuatro ciclos al día, lo que se traduce en unas seis horas de descanso.

"El truco amigo está en dormir en ciclos de sueño, lo que te dicen es que el ser humano necesita de cuatro a cinco ciclos de sueño, pero ¿qué pasa si los ciclos de sueño son de 90 minutos?", expresó.

¿Qué ejemplo dio Manuel de León?

Para finalizar su intervención en el podcast 'Sinergéticos de Jorge Serratos', el influencer expresó el plan que aplica a diario y que, según él, puede ser de gran utilidad para aquellos que desean mejorar su condición económica.

"Por ejemplo, de esas veces que te la avientas en vivo y tenemos conferencias y tenemos que subir, yo tanteo y digo 'nada más voy a dormir 4 horas y media y voy a buscar en el día, aventarme una siesta de una hora y media', entonces, completas tus seis horas en un periodo de 24 horas", concluyó.

Ya quítenles el Internet a estos pseudo "Influencers" 👀

pic.twitter.com/3mceEFZqxh — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) August 15, 2024

Reacciones de seguidores

Como era de esperarse, el caso generó gran controversia debido a que los internautas calificaron como despectivo su término "pobre" y señalaron que el influencer comparte consejos de estilo de vida que pueden ser dañinos para la salud.

"Me imagino que no falta mucho para que salga algún imb*cil de TikTok a decirnos que hay una forma de respirar para pobres y una forma de respirar para exitosos", "no sabía que el sueño funcionaba en abonos chiquitos", "ya sabemos qué les pasó a sus neuronas", "¿los influencers para qué sirven? ¿O cuál es su función en la vida?", fueron algunas de las reacciones.

De esta manera, Manuel de León causó gran revuelo al asegurar que "levantarse a las 8 am es de pobres" y que solamente las personas que ya son exitosas pueden darse el lujo de dormir más horas.