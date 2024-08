Mujer presume que su novio le fue infiel, pero 'al menos la dejó operada': "Hay que sacar provecho"

19/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos el caso de una joven que tomó una insólita decisión al descubrir que su novio le era infiel: ¡exigir que pague su operación!, o como lo dicen en la actualidad, la "dejen tuneada".

Muchas parejas dan por terminada sus relaciones debido a distintos motivos, entre ellos, la infidelidad con el que se rompe para siempre la confianza que existía. Algunos deciden tomar venganza contra quien los engañó, mientras que otros deciden 'pasar la página de forma pacífica'.

Exigió ser operada tras infidelidad

A través de la famosa plataforma china, se puede apreciar a una joven identificada como Lucy Gallardo, vestir un conjunto verde pistache, tenis blancos, así como una sudadera blanca, para exponer que su novio la engañó con otra; sin embargo, eso no evitó que también la "recompense" al pagar sus operaciones estéticas.

"Me engañó, pero mínimo me dejó tuneada, ¿y a ustedes?", se lee en la breve descripción del clip de TikTok, que generó cientos de reacciones y alrededor de 2.2 millones de reproducciones.

Pero no todo quedó ahí, ya que la joven escribió que no dejó que su ahora expareja se fuera sin antes retribuirla por todo el daño. Asimismo, expresó que será otro quien aproveche "su buena figura" que él pagó.

"Como cuando te tunea y es otro el que lo disfruta. El que entendió, entendió. Yo y las que lo miramos con otra, ojo de loca no se equivoca. Háganle caso a su intuición", concluyó.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en bromear con la escena, mientras que otros aprovecharon en contar sus propias experiencias y anécdotas de cómo se portaron sus exparejas tras sus infidelidades.

"Una cesárea cuenta como tuneada", "me engañó, pero me hizo casa", "a mí me pagó los estudios universitarios", "mi mamá, le pusieron los cuernos, pero, administra el dinero de mi papá: casas, carros, terrenos están a su nombre y pronto va a estar tuneada, en un mes", "me engañó, pero me dejó pagando la moto", expresaron los internautas en TikTok.

Es así como una mujer se volvió viral al dar a conocer que su novio le fue infiel, pero al menos la dejó operada y así lucir una gran figura para "conquistar a otros", causando gran revuelo en las distintas redes sociales como Facebook y X (antes Twitter).