Una mujer habría sido captada por una cámara rogando, entre lágrimas, a su novio para que no la dejara. Sin importarle el qué dirán, la joven no dudaba en tratar de retener al amor de su vida en plena vía pública.

Muchas parejas no logran tener sus "felices para siempre" por distintos motivos, por lo cual, deciden que lo mejor es separarse y dar por finalizada su relación. Sin embargo, no todos logran aceptar el hecho de que no verán más a sus "medias naranjas" y toman radicales decisiones para poder impedir una ruptura amorosa.

Llora a su novio para que no la deje

A través de un video compartido por un turista español en su cuenta de Instagram, se logra apreciar el preciso momento en que él camina por las calles de una ciudad surcoreana, pero pronto algo llamó su atención: ¡los gritos desesperados de una mujer!

Seguidamente, logra visualizar a la joven que camina detrás de un hombre, que aparentemente es su novio y con quien protagoniza una discusión intensa y emotiva. La fémina, visiblemente afectada, grita y ruega a su pareja para que no termine su relación.

Sin embargo, parece que el chico no le hace caso e incluso acelera su paso. La joven, ya con el corazón destrozado y con una voz quebrada por el llanto, sigue con sus súplicas y atina a decir: "¡Ah, oppa! ¡Para, por favor!". Su novio solo mostraba una actitud resuelta y distante, buscando la forma de perderla de vista.

El turista que graba la controvertida escena trata de mantener una distancia prudente para evitar intervenir directamente, pero no duda en quedar asombrado por la forma en que la chica trata de retener a su pareja, a pesar de sus constantes negativas. "Como que el chico está... como yéndose y ella está diciendo que pare", resaltó el hombre absorto por la escena.

¿Qué dijeron los seguidores por la decisión de la joven?

Como era de esperarse, el video en Instagram se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la joven por "no tener dignidad" y dejar de rogar a un hombre que la siga queriendo.

"Y pensar que en los kdramas exageraban", "yo también me hubiera ido con esos gritos", "qué dramática para llorar, ¿dónde quedó tu dignidad?", "menudos pulmones que tiene la chica", "qué pena que actué de esa forma y en plena calle", "nunca rueguen por amor", expresaron los internautas.

Es así como, una vez más, una insólita escena llamó la atención en redes sociales. Lo que parecía ser una noche tranquila en las calles de una ciudad surcoreana se convirtió en una escena dramática tras ver a una joven llorando y rogando a su novio para que no termine con ella.