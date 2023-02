21/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Video viral en Tik Tok. Esta vez una usuaria de Tik Tok compartió un regalo de amor que realizó una persona 'infiel' a su amante. Este obsequio era una caja con dulces y con un peluche, que tenía una dedicatoria inusual: ¿Quieres ser la otra?

Tras la publicación de este video, varias personas comentaron al respecto y felicitaron al joven que regaló este detalle a su amante para preguntarle si quería ser "la otra", mientras que otras personas se manifestaron en contra de la infidelidad y falta de compromiso del joven.

"Infiel, pero detallista", "Lo desleal no te quita lo detallista", "Por lo menos le avisó, otros no lo hacen", "ante todo un caballero", "Lo voy a tomar, pero me ofende muchísimo", "Al menos tenemos opción si queremos, pero a veces ni avisan que seremos la otra", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Tik Tok.

Cabe señalar que, en el video de la empresa @despacitocty, dedicada a vender obsequios románticos a parejas, muestra una caja llena de regalos, con chocolates y un peluche rosa del personaje de Disney 'Angel' de 'Lilo y Stitch', con la pregunta "¿Quieres ser la otra?". Este habría sido pedido por una persona infiel, quien quería sorprender a su amante.

En el clip, la empresa utiliza el audio de Bob Esponja, un dibujo animado, en donde dice: "Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso?". Este audio es tendencia en Tik Tok, debido a que es utilizado por varios usuarios de la red social, quienes comparten diferentes momentos de su vida.

Es preciso indicar que, el video del joven infiel que envió un regalo a su amante cuenta con más de 8 millones de reproducciones, más de 600 mil 'Me Gusta' y más de 5 mil comentarios.