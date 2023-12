Joven juega al amigo secreto y recibe sachet de kétchup: "Te debo el pollo a la brasa"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde un joven quedó decepcionado al enterarse de que su amigo secreto le dio un par de sachets de kétchup.

En muchas partes, las personas forman parte del tradicional juego en épocas navideñas, del amigo secreto, donde a través de un sorteo descubres a quién debes entregarle un regalo o un detalle "que te nazca del corazón". Algunos deciden escribir qué les gustaría recibir, mientras que otros prefieren que sea una sorpresa.

En el material audiovisual, se ve el preciso momento en que un joven comparte con todos sus seguidores el impactante día que tuvo al realizar el juego con el resto de sus compañeros de trabajo. Aunque pensaba que le podrían dar, al menos, un sobre con dinero, quedó realmente sorprendido al darse cuenta de que solo obtuvo cuatro sachets de kétchup.

Joven decepcionado al recibir su regalo secreto.

Como era de esperarse, el clip se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron indignados por el regalo y lo calificaron como una falta de respeto y consideración hacia su compañero, ya que al menos debió de obsequiarle algo mejor.

El clip obtuvo miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones en la famosa plataforma china. Además, generó opiniones divididas y otros usuarios lo tomaron con buen humor.

"A mí no me dieron nada y yo invertí plata y mi tiempo en mi regalo", "al menos dejó lo principal: las salsas", "lo peor es que ya están vencidas", "se pasan", "a alguien no le van a renovar el contrato", "qué feo su corazón", "ojalá a él le den algo peor", "a mí solo me falta la mayonesa", "ja, ja, ja, se pasó, ojalá cumpla su promesa", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.