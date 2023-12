"No le gusta la Navidad, pero le encanta la salsa": captan al Grinch 'repartiendo chocolate' en fiesta y usuarios reaccionan

15/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El Grinch se volvió tendencia nuevamente en un nuevo viral de TikTok, donde se le pudo ver 'repartiendo chocolate' junto a otras personas en una fiesta, generando miles de reacciones de usuarios que disfrutaron verlo bailar salsa.

Si bien las películas han retratado a este personaje como uno que odia la festividad navideña debido a que considera a la misma como una 'fecha de consumismo', pensando que se deja de lado el amor y la unidad. O al menos, así se propuso en la cinta.

'Grinch Chocolatero'

En el metraje compartido por el usuario @elbodegondepetra se logra apreciar a un Grinch para nada gruñón bailar salsa con una mujer en una fiesta. En los pocos segundos de video se consigue ver al personaje entregar sus mejores pasos de baile, disfrutando la música cada segundo.

El duende de color verde se mostró muy contento bailando al ritmo del tema musical de la Sonora Matancera, lo que generó múltiples carcajadas entre los usuarios de la popular red social.

Usuarios reaccionan

Dicho video cuenta con miles de vistas y comentarios, siendo la mayoría de personas riéndose de la peculiar situación.

Algunas de las respuestas fueron: "Yo quiero bailar con ese Grinch salsero", "Esto demuestra que los buenos somos más, hasta el Grinch aceptó el espíritu navideño", "No le gustará la Navidad, pero bailar la salsa sí", "Si el almuerzo navideño del hospital no va a ser así, entonces no quiero nada".

Otros se refirieron a la grabación por el personaje, alegando que era "Salsero", como se evidencio en los comentarios: "El Grinch salsero", "Escenas eliminadas del Grinch" y "¿Qué tal si le gustara la Navidad?".

¿Qué es el grinch?

El Grinch es un personaje ficticio que apareció por primera vez en la novela 'Dr.Seuss', escrita justamente por Theodor Seuss Geisel, y está relacionada con las fiestas navideñas desde 1957, año en el que se publicó.

Dicho personaje, de rasgos felinos y una personalidad 'gruñona' que se viste de Papa Noel es todo lo contrario al icono navideño. Se dice en la novela que el monstruo habita en las afueras de la cueva Villaquién con su perro 'Max' y tiene un corazón 'más chico', de tal forma que sea menos sensible a las celebraciones típicas

