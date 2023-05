Pareja de esposos descubren que son primos después de 10 años de matrimonio y tres hijos: "No dejaré que un poco de sangre nos separe"

30/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La pareja, casada en el 2006 con tres hijos, compartió su historia por redes sociales, tras enterarse que eran primos cuando se sometieron a una prueba de ADN para ver su origen mediante un árbol genealógico. Celina y Joseph Quiñones, de Estados Unidos, están juntos desde hace 17 años y casados por más de diez.

La mujer publicó varios videos contado su historia en TikTok bajo el nombre de usuario @celinacquiniones, donde dio la noticia a sus seguidores de cómo habían descubierto que eran más que solo marido y mujer.

"Me casé con mi esposo en 2006. Sin pensar en nada, tuvimos tres hijos. Descubrimos que éramos parientes y primos", escribió Celina, quien a su vez bromeó diciendo que fue "una buena forma de romper el hielo".

Primos casados

Si bien el resultado arrojó que tenían un grado de parentesco, pero la prueba no determinó completamente el grado de parentesco (pueden ser primos segundos a séptimos).

"Estaba en estado de shock", dijo Celina en uno de sus videos, quien a su vez declaró que estaba un poco deprimida por el descubrimiento, mientras que Joseph su esposo le aconsejó que no debería preocuparse por eso.

"Yo estaba como '¿Deberíamos divorciarnos? ¿Deberíamos estar juntos?'. Así que comencé a considerarlo y después de un tiempo concluí: 'No, solo estamos juntos'. No hay nada que podamos hacer al respecto. No dejaré que un poco de sangre nos separe", señaló Celina.

Según la genética, el riesgo que representa la relación consanguínea para la formación es alta, pero a pesar de ello, los tres hijos de Celina y Joseph Quiñones están completamente sanos.

De acuerdo a la pareja, las familias de ambos nunca sospecharon que estaban relacionados sanguíneamente. "Nunca pensamos en eso. Nunca la vi en reuniones familiares, funerales o boda", dijo Joseph.

Reacción de los usuarios

La mujer describió el video como: "Mis hijos y mi esposo son mi todo y parecíamos pasados. Todos nuestros niños tienen 10 dedos de las manos y 10 dedos de los pies. Es un buen rompehielos jajaja", agregó.

Mientras que la difusión del video en TikTok se volvió viral y ha sido vista más de 4 millones de veces, lo que generó algunos mensajes de apoyo y otros malintencionados.

"Entonces tienes a tus primos, luego tienes a tus primos hermanos y luego tienes a tus primos segundos", "Ok, acabo de ver la primera foto y me dije que se ven como hermanos". "¿Así que todavía decidieron permanecer juntos? Eso es enfermo", se puede leer entre algunos comentarios.