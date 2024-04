Joven luce con orgullo tira de brasier de su novia y usuarios reaccionan: "La envidia es pecado"

En redes sociales encontramos los casos más peculiares e insólitos, como el compartido en TikTok, donde un joven lucía la tira del brasier de su novia como si se tratara de una pulsera, dejando impresionado a más de uno de los pasajeros del bus donde viajaba.

Muchas personas no dudan en hacer todo lo posible para ver felices a sus parejas, a través de regalos sorpresas, serenatas, peluches o hasta el más mínimo detalle como recordar una fecha especial.

En el material audiovisual, de solo ocho segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven viaja tranquilamente en un bus del Metropolitano, portando su mochila guinda, llamado la atención de uno de los pasajeros, quien no podía creer lo que él llevara en su brazo una tira del brasier, que al parecer le habría regalado su novia como símbolo de su amor.

El clip logró miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones, en la famosa plataforma china, que ganó gran popularidad a nivel internacional.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y asegurar que todo se trataría de una forma en que la novia consiguió "amarrar a su pareja".

"Jajaja es amarre", "jajaja, mirando los comentarios me siento afortunada que el use su pulserita siempre", "y que soporten los que no tiene novia", "me insistió uno que al final sí regalé y ahora me falta tiritas", "para el hombre que valora a una mujer eso es un tesoro", "por eso le di una pulsera negra", "celos ¿Potter?", "la envidia es pecado", "al menos tiene novia, celosos", "ellos la piden y quienes somos nosotras para negárselas", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.