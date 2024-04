¿Traición? Hincha de la 'U' sorprende al lucir camiseta blanquiazul: "Desde hoy soy de Alianza"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una joven afirma ser hincha de Universitario de Deportes, pero sorprendió al lucir la camiseta de Alianza Lima, considerado el rival del cuadro crema en el torneo de fútbol local.

Muchos jóvenes no dudan en dar a conocer cuál es su equipo favorito de fútbol. Asimismo, aprovechan cada oportunidad para defenderlos "en las buenas y en las malas" y alentarlos en cada encuentro deportivo.

En el material audiovisual, de solo 39 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer identificada como Eudimar Valenzuela responde a uno de sus seguidores el motivo del por qué decidió ponerse la camiseta del club íntimo, a pesar de que siempre da a conocer su amor por el equipo de la 'U'.

Eudimar se encuentra en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, para acompañar a su amiga hincha de este equipo, y afirma que quedó encantanda con el recinto victoriano y el color de su vestimenta, lo que le llevó a "cambiar su hinchaje".

"Desde hoy soy de Alianza, porque por primera vez me trajeron a un partido y no va a ser ni la última. Además, se me ve super hermosa la camiseta", se escucha decir a la joven en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.