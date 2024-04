Mujer sorprende al asegurar que se necesitan tres esposos para ser feliz: "Uno es incapaz"

En redes sociales encontramos los casos más polémicos y controversiales, como el compartido en X (antes Twitter), donde una mujer no dudó en asegurar que todos deberían tener tres esposos para sentirse verdaderamente satisfecho a nivel sentimental, ya que con uno no es suficiente.

Muchas personas tratan de encontrar a su pareja ideal, "su media naranja", con quienes puedan compartir aventuras y divertidas anécdotas hasta el final de sus días.

En el material audiovisual, de solo 53 segundos de duración, se ve el preciso momento en que varias personas se encuentran reunidas para dar su opinión sobre la vida sentimental durante el podcast estadounidense 'Whatever'. Sin embargo, es una joven quien causa el asombro de sus compañeros al defender la postura de que el ser humano no está hecho para ser monógamo.

"Una persona es incapaz de dártelo todo al cien por cien", expresó la mujer, dejando entrever que una sola pareja es incapaz de poder cumplir con todas sus necesidades.

Posteriormente aseguró que se necesita de tres esposos para alcanzar la verdadera felicidad: "Uno que aporte dinero, otro que me dé amor y otro para que me satisfaga sexualmente".

"¿No puede haber uno que te dé las tres cosas?", le preguntó otra de las panelistas sorprendida con las declaraciones de la invitada. "Ahí es donde las relaciones fallan. Los humanos no están hechos para ser monógamos. No puedes pedirle a una sola persona que te dé esas tres cosas", precisó.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros lamentaron que la mujer se expresara de esa forma y no respetara su relación. Asimismo, alegaron que era imposible encontrar tres personas que acepten los términos planteados por la protagonista de la historia.

Por otro lado, algunos la apoyaron afirmando que con ello evitarían las infidelidades, porque con tres parejas podrían ser felices y satisfacer las necesidades de cada uno.

"Entiendo que trabajar no es una opción", "y también necesita un psicólogon urgente", "mucha suerte", "que lo aguante otro", "después se quejan de los hombres", "no vale para nada", "esa mujer vive en un mundo paralelo", "quiere un amigo, un banco y un gigoló", "no me gustan mujeres así, valórate", "y así piensa que no será infiel, ajjaja", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.