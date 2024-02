Hinchas de la 'Blanquirroja' acusan a Pamela Franco por fallo del penal de Cueva en Rusia 2018

Pamela Franco realizó una impactante revelación en un programa de espectáculos dando a conocer que sí mantuvo una relación clandestina con el futbolista Christian Cueva y que comenzó desde el 2018, por lo cual, muchos hinchas de la 'Blanquirroja' no dudaron en acusarla de ser la culpable de que 'Aladino' fallara el penal en el Mundial de Rusia ante Dinamarca.

Durante una entrevista a 'Mande Quien Mande', la cantante de cumbia admitió haberse equivocado tras haber mantenido una relación con el futbolista, pese a que sabía que estaba casado y con hijos.

"Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa", señaló con la voz entrecortada.

La artista también reveló que "fue confiada" al creer en las promesas del popular 'Aladino' y al darse cuenta de que no cumpliría con lo que le indicó y hacía daño a muchos con su relación extramarital, decidió alejarse de él por completo.

"Me comienzo a alejar porque me di cuenta de que no era la tercera, era la cuarta, la quinta, la sexta. No era lo que quería en ese momento. La única que se estaba haciendo daño, era yo, porque había otras personas que jugaban el mismo papel. Por eso me empecé a alejar", manifestó.