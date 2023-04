Joven rescata a ardillas bebés y es tendencia en TikTok por su nobleza: "Se ganó el cielo"

26/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven viene causando sensación, en redes sociales, tras rescatar a dos ardillas bebés que se encontraban desamparadas en un parque limeño. En las imágenes, compartidas en la cuenta "@jvtai", quedó registrada la nobleza del sujeto.

En la narración del corto, se conoció que el sujeto se encontraba de camino a su trabajo cuando encontró a los pequeños animales entre el césped. Aparentemente, los mamíferos cayeron de lo alto de un árbol y debido a su corta edad no podían regresar con sus padres.

"Se ganó el cielo"

Ante ello, el muchacho se quedó resguardando a las ardillas de cualquier tipo de peligro. En esa línea, llamó a miembros del Serenazgo para que lo ayuden con esta tarea. Lamentablemente, en ese tiempo, ninguno de los progenitores llegó para rescatar a sus crías.

Pese a que, el muchacho y el fiscalizador estuvieron a varios metros de distancia a fin de que los animales pudieran tener contacto. Según apuntó el usuario, el representante del municipio llamó a un veterinario cercano para que se haga cargo de estos pequeños mamíferos.

El protagonista de la secuencia tuvo que dejar a las ardillas encargadas con el sereno; puesto que debía regresar a su centro de trabajo. El fiscalizador le aseguró que cuidaría de los pequeños hasta que el especialista arribara al lugar.

"Hola amigos, no suelo hacer este tipo de videos, pero hoy yendo a mi trabajo me encontré con estas dos ardillas bebés. Al parecer se habrían caído de su nido, ubicado en el árbol. Aparentemente, no presentaban ningún daño o lesión. Me contacté con personal de Serenazgo para ver de ¿qué manera podrían ayudar a estas ardillitas? El señor sereno se comunicó con un veterinario cercano y dijeron que iban a auxiliarlos, mientras tanto nosotros nos quedamos esperando, teniendo una distancia prudente para ver si la mamá o papá bajaban a recogerlos. Lamentablemente no podía quedarme más tiempo por el trabajo. Así que se lo deje encargado al serenazgo", se escucha en la narración.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma positiva ante la loable acción del sujeto. Por otra parte, centenares de usuarios preguntaron acerca del estado de los mamíferos luego de su partida a su centro de labores.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Esta situación me hace ver que hace falta una entidad de rescate animal", "Yo los hubiera llevado y criado", "¡Hola! ¿Sabes qué fue de ellas? Yo rescaté una de bebe y la tuve por 2 años, hasta que se fue a vivir libre", ¿Averiguaste si las auxiliaron?, "Yo me los llevo para mi casa. Siempre he querido una ardilla".