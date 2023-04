"¡Son más que mascotas!": Una soldado y su perrito tienen emotivo reencuentro

En Internet podemos encontrar distintas historias que nos demuestran cómo las mascotas nos quieren mucho más de lo que a veces pensamos. Por ello, cuando pasamos un tiempo separados de ellas, estas lo notan y se entristecen por nuestra ausencia. De ahí que los reencuentros con los animales sean siempre tan emotivos.

Es así como un video publicado por la cuenta de @diloconmemesyvideos, en la plataforma china de TikTok, conmovió a más de un seguidor por la tierna escena protagonizada entre una mujer soldado y su perrito.

En el material audiovisual se ve cómo la soldado se agacha para recibir a su mascota, pero al principio el perrito no la reconoce y con un poco de miedo comienza a dar vueltas y a alejare, pero cuando empieza a olerla se percata de que se trata de la mujer que siempre estuvo al tanto de él y que extrañó el tiempo que estuvieron alejados.

El perro comienza a saltar, correr, a dar vueltas de la emoción. No puede estar más feliz. La mujer militar también le demuestra su amor y cariño.

"Pensé en Murphy todos los días mientras estuve fuera de casa. Creo que le eché más de menos que a mi familia porque estaba segura de que él no sabía si yo volvería algún día. Cuando no me reconoció al principio fue muy duro, pero cuando descubrió que era yo fue uno de los momentos más felices de mi vida", señaló la mujer conmovida tras el encuentro con su adorable mascota.