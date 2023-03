Joven termina su exposición y acusa a su compañera de no ayudar en el trabajo

04/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Te tocaba exponer en grupo y no todos cooperaron? Como siempre las clases escolares y trabajos grupales dejan más de una anécdota entre los adolescentes. Es el caso de un joven que se hizo viral en TikTok al dejar expuesta a su compañera de equipo. "Mi compañera no hizo nada", indicó mientras mostraba una serie de diapositivas con fotos de ella al momento de concluir su exposición.

Todos los alumnos se sorprendieron y soltaron más de una carcajada. Mientras tanto, la profesora atinó a escuchar los argumentos de sus estudiantes para tomar la última decisión.

Sin embargo, su compañera trató de defenderse indicando que se encontraba muy enferma, y que su amigo estaba mintiendo, pero él siguió mostrando imágenes en las últimas diapositivas donde se le ve en una playa, un concierto y de vacaciones, cuando se supone que debía haber estado trabajando en el proyecto escolar.

Video que causa controversias

Las respuestas de los usuarios de la reconocida plataforma de TikTok no dejaron de aparecer, mientras algunos entienden que el joven deje en evidencia a su compañera por escaparse y no aportar nada, hay quienes consideran que no debería haber actuado así por solidaridad.

"La verdadera exposición", "Me tocó un compañero igual, necesito esa valentía", "No soy tímido ni a palo", "Cuántas ganas me da de hacer eso", se muestra en el video viral.

Uno de los espectadores grabó el video de esta situación y no dudó en compartir esta escena en redes sociales, principalmente en TikTok, plataforma en la que ya acumula más de 2 millones de me gustas, 6 millones de reproducciones en su primer y segundo video, así como otros miles de divertidos e hilarantes comentarios.

"Se hizo justicia por los que realizamos los trabajos solos", "Me encantó que llevó evidencia de los hechos así ni como negarlo", "Dos exposiciones en una, eso sí es exponer a alguien", "Eres el héroe de todos los que callamos en las exposiciones", "La maestra: me gustó el final, tienes 10", "¡Bravo! Eso deberíamos de hacer muchos, por eso no me gustaban los trabajos por equipo porque terminaba haciendo todo", "Me agrada este tipo, en la universidad no hay amigos solo colegas y nadie quiere lo mejor para ti, por eso es bueno ser competitivos en la U", "Yo soy maestra y la verdad tienes 10 y mención honorífica", son otros de los comentarios realizados por los usuarios.