Julian Zucchi ACUSA a Yiddá de deberle dinero y cambiar chapas de su empresa: "Me deben dinero desde 2023"

La batalla mediática entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava continúa y esta vez el actor acusó a su exesposa de deberle dinero. Además, dijo que Yiddá ha cambiado las chapas de la empresa en la que ambos tienen el 50% de acciones cada uno ya que no pudo acceder a ella para verificar que todo marche bien.

Durante la más reciente emisión de 'Magaly Tv, la firme', el actor argentino dijo que aprovecharon su ausencia en el país para hacer todo.

"No creo que sea legal y menos cambiar las placas cuando están todos mis equipos y posesiones (...) Hoy dentro de esas oficinas se están haciendo actividades que no corresponden a la empresa. Aprovecharon mi viaje a Argentina para planear todo", sostuvo.

En otro momento de sus declaraciones, el protagonista de '¿Somos tres? Sí, mi amor" indicó que Yiddá no ha cumplido con sus pagos, ya que él tiene el 50% de las acciones de la empresa que tienen juntos.

"Mi propia empresa no me paga las facturas adeudas desde el 2023. Mi propia empresa me debe dinero y hay facturas impagas, y lo verán mis abogados (...) Me debe dinero desde el 2023 de 'Soy inocente' y del 2023 de 'Sí mi amor 3′″, sostuvo.