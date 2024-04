¡Atención! Yiddá Eslava y Julián Zucchi se enfrentarían por bienes: ¿Cuáles son?

Cuando Yiddá Eslava y Julián Zucchi pusieron fin a su relación aseguraron que habían quedado en los mejores términos por el bien de sus hijos. Sin embargo, parece que esta armonía ha quedado en el pasado, luego de que la actriz acusara al padre de sus hijos de haberle sido infiel. Por esta razón, ambos se verían enfrentados por la vía legal.

Esta polémica fue comentada en la reciente edición de 'América Hoy', donde se mencionó que los artistas buscarían repartirse sus bienes por medio de la justicia peruana.

Todo empezó cuando el argentino dejó entrever que podría demandar a Yiddá por las acusaciones que hizo en su contra: "Ella sabrá lo que hizo, lo que se tenga que arreglar, se arreglará en privado y con la justicia. Sí sé que cuando uno dice cosas, tiene que hacerse cargo", manifestó el exchico reality desde Buenos Aires a donde regresó tras quedarse sin trabajo.

Luego de esto, la exchica reality envió dos cartas notariales al padre de sus hijos. En la primera le exige que se abstenga de mencionarla en cualquier medio de comunicación. Mientras que en la segunda carta comunica su intención de utilizar un departamento, del cual ambos son propietarios, desde el 2 de abril de 2024 hasta el 31 de enero de 2025.

"(Durante este periodo) no le estará permitido el ingreso a las instalaciones que se encuentran en el inmueble. En ese orden de ideas, le solicito no realice ninguna acción cuyo propósito sea impedir o interferir el uso de las instalaciones por mi persona, mis dependientes y/8 invitados. Caso contrario, he de tomar las acciones legales correspondientes", se lee en el documento.